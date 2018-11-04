偷歡名冰店女老闆 帥董戰到力竭睡著了

2018-11-04

妻憑LINE對話提告

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆知名冰店女老闆，介入已婚、曾任青商會要職的某企業林姓帥哥董事長婚姻，結果2人的LINE鹹濕對話「我們做很久，我說很舒服…」等語，意外被林妻發現，林妻將LINE對話內容呈堂提告，基隆地院認定女老闆觸犯妨害家庭罪的相姦行為，將她判刑3月，還要民事賠償林妻40萬元。

撤回對帥老公告訴

林男是台北市一家公司董事長，曾任青商會要職，與擔任某公司總監的妻子結婚後，育有一女。林男在青商會結識基隆冰品名店的女老闆，2人去年6月發生性行為，9天後被林妻發現。

林妻說，發現姦情那天，她和丈夫一起從某上市公司董事長的結婚週年晚會現場返家，到家後，見丈夫喝醉，手機丟在床上，她拿起丈夫手機發現與女老闆的曖昧對話。

女老闆判刑還判賠

法官過濾LINE內容，林男傳給女老闆「妳還告訴我妳很舒服！我錯亂了…。」女老闆回：「你來碰我…後來做到一半，你累了，我也就睡了」、「我們做很久，我說很舒服，很喜歡跟你做」等。

法官就此庭訊2名被告，2人認了這段姦情，辯論終結前，林妻撤回對丈夫的告訴，故基隆地院僅判女老闆3月徒刑．得易科罰金9萬元。民事部分，法院日前再以女老闆未尊重他人婚姻，為滿足一己私慾，破壞林的家庭，造成林妻難以撫平的心理痛楚，依此判決賠償林妻40萬元。

淪青商會熱門話題

由於林與女老闆都是青商會成員，且都是在事業上有一定成就之人，故此案在青商會鬧得滿城風雨，好一段時間成為眾會員的熱門話題。