姊妹伴屍等復生 全因他說過「墜9樓無傷」

2018-11-04

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重驚傳林姓姊妹為了「等同居人死而復生」伴屍3月，當事人林女昨天表示，盧姓男友曾當過乩童，他曾說自己人生最大的奇蹟是從9樓墜下，結果毫髮無傷，因而確信自己有「神靈護體」，她多次聽男友講到這件事，所以相信他會死而復生。

林女表示，盧男也稱會靈魂出竅，暫時出去遊玩，很快就會回來，要她幫忙保護身體，因此她找姊姊一起幫忙，沒想到盧男死後沒多久，身體就開始脫皮、接著長蟲、傳出惡臭，姊妹害怕不已，認為報警可能太晚，擔心被誤會成殺人犯。

鄰居說，跟林家姊妹及盧男互動不多，但盧男身體狀況不佳，逐漸消瘦，近期臥病在床，無法外出，他們雖有聞到臭味，但都以為是垃圾臭味，沒想到竟是盧男3個月前就已經身亡，想到就毛骨悚然。

上月被房東發現盧男身亡後，檢警先依遺棄致死罪嫌偵辦，後來解剖遺體，排除他殺，因此將林家姊妹改列關係人，目前僅限制住居，等解剖報告出爐。

民俗專家:反害死者難投胎

民俗專家張旭初表示，一般來說活佛轉世或靈魂出竅，應該要有專家、陰陽眼等人證明，也不能用這種「會肉體生蟲、發臭的方式保存遺體」，要使用藥水浸泡、泡缸的方式保存，才不會影響到靈魂。張旭初認為，林女的保存方式，會讓靈魂被凡間鎖住無法離開，沒辦法正常在7天後去跟土地公報到獲罪，這樣之後要投胎要等很久。

張旭初說，因為靈魂在那個空間聚集太久，就變成要化解、化煞，要使用符咒，把靈魂全部趕出去，也因為被綁在房間太久，靈魂可能認為不需要去地府報到、投胎等，在房間內有人會保護，因此地基主會被靈魂趕走，屋主最好能請專家使用符咒將魂魄驅離，請回原本的地基主，讓房子恢復乾淨。