合歡山馬拉松 選手中途倒地亡

2018-11-04

活動舉辦9年 首宗不幸

〔記者佟振國／南投報導〕2018合歡山馬拉松昨傳憾事，參加21公里半馬組的高雄市43歲蕭姓男子，半途突感不適隨即倒地昏迷，現場雖立即急救並送醫救治，但到院前已無生命跡象，經搶救無效宣告不治，死因由檢警相驗確認，這也是活動舉辦9年來首宗不幸意外。

台灣謙信越野馬拉松協會舉辦合歡山馬拉松活動，今年邁入第9屆，起點設在南投縣仁愛鄉清境農場台14甲線11公里處，海拔高度1968公尺，今年分為44.5公里超馬組、21公里半馬組、10公里休閒組，近4000人報名參加，全程幾乎都在2000公尺以上山區活動，難度最高的超馬組，必須直上昆陽、武嶺至松雪樓折返，高度破3000公尺，也是全台最高的路跑活動，由於高山空氣稀薄加上低溫，對選手形成挑戰。

警方調查，43歲蕭姓男子報名參加21公里半馬，一早6時30分各組陸續鳴槍出發，半馬組須跑到台14甲線21公里翠峰至鳶峰路段折返，海拔已超過2500公尺，上午8時20分，蕭男行經台14甲線19.5公里，距離折返點約1.5公里，突感身體不適，向同伴表示心臟似乎有點不太舒服，不久即倒地昏迷，跑友趕緊通報求救。

現場工作人員立即施以CPR，主辦單位救護車也在5分鐘後獲報趕到，先將人送到相距11公里的清境假日急診醫療站，再轉送台中榮總埔里分院救治。院方表示，蕭男上午9時40分到院，已無呼吸心跳，經1小時搶救無效。

死者有運動習慣 無病史

蕭男家屬告訴警方，家族成員有心血管病史，蕭男無病史，正當壯年，平時保持運動習慣，也有接觸路跑活動，沒想到首度參加合歡山馬拉松竟發生憾事。