請幫看護找新雇主 夫妻偕母輕生2死

2018-11-03

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市南區高檔社區大樓的50歲鄭姓男子，疑被資遣失業又投資失敗、加上購屋貸款重荷，負債上千萬元，上月29日先把照顧母親的外籍看護工支開，與48歲妻子、71歲病母在住處仰藥輕生，還留遺書叮嚀仲介公司「請妥善幫看護安排新雇主」。3天後的本月1日，鄭妻奇蹟甦醒，鄭男和母親亡故。

母病、負債千萬壓力大

台中警方調查，沒有子女的鄭男，之前任職藥廠經理，在中市南區高級大樓購屋，後來被藥廠資遣失業，房屋仍有600多萬元貸款，他把房子抵押再借「二胎」200多萬元，但疑因投資失利，負債上千萬元；鄭妻從事代辦銀行貸款等工作，鄭母罹患慢性病，不良於行。

鄭男夫婦疑因經濟壓力，加上母親久病，上月29日下午請外籍看護先到仲介公司「休息一陣子，再接妳回來」，隨後在住處吞藥。3天後鄭妻甦醒，見丈夫與婆婆已無氣息，打電話給外籍看護，看護正納悶雇主為何沒來接她，接到電話後嚇得轉知仲介公司報案。

妻3天後奇蹟甦醒

鄭妻送醫後脫險，昨已恢復說話能力，她剛醒時誤以為自己只昏迷數小時，卻不知已昏睡3天。警方在現場找到藥袋，以及3封遺書，3人各留1封，包括鄭男對於房屋成了凶宅表示歉疚，鄭母請仲介幫看護找新雇主等，讓人看了鼻酸。檢方基於慎重考慮，指示警方調查倖存者有無可能觸犯加工自殺罪。

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