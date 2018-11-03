領牌即拆警報器 救災車「秒變」徐耀昌奢華車

2018-11-03

被罰80萬元 全民買單

〔記者彭健禮、吳昇儒／綜合報導〕苗栗縣消防局一輛3456cc「奢華旗艦」等級的救災指揮車，在取得牌照後立即拆除警報器與消防識別，被挪為苗栗縣長徐耀昌座車，遭開罰補徵貨物稅及罰鍰共80萬餘元，縣府提行政訴訟敗訴；縣消防局副局長匡夢麟認為，倘於外縣市公務行程時，遇縣內有重大災害發生，應立即前往現場進行救災指揮工作，仍符合指揮車使用規範；苗縣議員陳光軒則認為，消防局成了代罪羔羊，呼籲徐耀昌為一縣之長，應依規定行事，否則一旦確定被罰，須繳納的罰金還不是全民買單，浪費公帑。

排氣量逾法定2500cc

陳光軒表示，行政院主計總處對公家機關所屬車輛，有「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」規範，規定地方縣市首長新購專用車，排氣量不得超過2500cc，政府既有此明確規範，公家機關就要遵守。陳光軒不諱言指出，他目前也沒有見到徐耀昌的座車上，有警報器與消防識別標誌，對於消防局的辯詞，陳光軒認為，消防局成了代罪羔羊，因為「縣長一句話，消防局敢不聽從嗎」？

「縣長一句話 敢不聽？」

陳光軒說，徐耀昌是民選公職人員，若縣長不依法行事，只是讓下面的公務人員為難。且一旦確定被罰，又得全民買單，浪費公帑。

身為消防同業的某資深消防官員透露，救災指揮車落實用於救災上，勢必要跑災區、山區等地，專業考量上應使用高底盤、4輪驅動規格的車輛最理想，苗栗縣消防局該台救災指揮車，購入時選擇的是舒適豪華級的大型休旅座車，「令人深感不解」。再從該車取得牌照，一天內馬上拆除與消防有關的警報器和標誌，回復成奢華休旅的「原型」，並轉為縣長用車，難免讓人有「一開始就為了特定目的而量身訂做」之感，極不妥適。