悚！眼竄蟲仍信會復活 姊妹花洗郎屍3個月

2018-11-03

浴室跌倒未就醫 隔天亡

〔記者王宣晴／新北報導〕39歲林女與63歲盧男在新北市租屋同居，林女的姊姊住在隔壁，盧男日前猝死床上，姊妹倆怕被誤會是殺人凶手，想起盧男生前說自己是「活佛轉世」，死後會復生，竟信以為真，不但未報案，還每天為遺體洗頭擦澡，直到3個月後被房東發現有蟲從盧男眼睛竄出，才揭開這起罕見伴屍案。

檢警調查，林姓姊妹自稱在北市萬華小吃店工作，15年前，林女工作時結識從事水電工的盧男，兩人年紀有如「父女戀」，常相偕參拜廟宇，今年6月轉到新北市承租套房繼續同居，林女姊姊帶著15歲兒子住隔壁，4人感情緊密，但盧男有慢性病，還有失眠症狀，經常就醫。

防臭 擦澡、洗頭、開冷氣

林女供稱，8月間盧男在浴室盥洗時跌倒，出現尿失禁，但不願就醫，她也因工作忙碌無暇照顧，沒想到隔日晚間，發現躺在床上的盧男已斷氣，嚇得向姊姊求救。當時姊妹倆很害怕，不敢報案，想到盧男曾說是活佛轉世，會死而復生，決定幫盧男保存遺體。

房東進屋修水管 驚見長蛆

多日後傳出屍臭，為免臭味逸散，姊妹倆每天以濕毛巾擦拭遺體，也天天為他洗頭，再以厚棉被包裹，並把冷氣開到最強，後來遺體長蛆，林女仍使用生理食鹽水清洗，就這樣伴屍3個月。

上月14日，房東進屋修理水管，發現盧男眼睛有蟲竄出，叫喚未回應，加上聞到屍臭，趕緊聯絡人在外面的姊妹倆，林女才報案。

伴屍還冒傳訊息 裝活著

姊妹一開始辯稱接到房東通知才知道盧男已死亡，因警、消確認死亡已久，稍後承認害怕捲入遺棄致死罪才不敢報案，同時「等看看他會不會復生」。林女說，她捨不得這段情分，因此伴屍期間拿盧男手機傳訊，跟自己對話，遊玩打卡時也會標記盧男，假裝他還活著。

檢警相驗和解剖後認定，遺體完整，腹中無可疑藥物，盧男有心臟疾病，研判病發身亡，盧的家屬對死因無意見，遺體已發還家屬，僅將林家姊妹列為關係人。