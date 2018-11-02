闖台鐵華山引道開趴 野青眾6人起訴

2018-11-02

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市華山藝文特區「野居草堂」今年6月初爆發分屍命案，消息曝光前，藝文團體「野青眾」負責人莊奕凡等成員，得知有家屬在華山尋找失蹤女子，利用鋁梯爬進台鐵華山引道尋人，事後還被爆料潛入華山引道辦電音趴；台北地檢署認定莊奕凡等6人未經台鐵許可潛入，昨依侵入建築物罪將6人起訴。

今年6月1日，犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，勒死女學員後將遺體分屍成7袋棄置新北市萬里山區，命案曝光前，莊奕凡等人知悉有女子失蹤，一度進華山引道尋人沒找到；6月18日陳伯謙被警方突破心防，命案消息曝光後，華山特區附近居民擔憂住家治安，爆料指責野青眾成員常在該處出沒，不僅擅闖華山引道地下軌道禁區，還在裡面開電音趴。

檢方調查，今年6月15日深夜，莊奕凡等野青眾成員確實擅闖華山引道地下軌道禁區，聚集近500名同好開電音趴，該引道與台鐵台北車站行車主線相通，已危及行車安全。莊等人承認進入華山引道，辯稱以為該處是廢墟，對此感到抱歉；台鐵則指野青眾成員未向台鐵申請，該處為禁區有安全疑慮，平時管制上鎖，相關人疑破壞門鎖或攀牆進入。

華山引道平時作為消防搶救與大型機械進出、人員疏散等用途，電影「總舖師」曾申請進入拍攝場景。

曾就讀輔仁大學心理系1年的莊奕凡（23歲），因厭倦以理論為根基的教育制度，19歲時休學環島，曾參與日本瀨戶內國際藝術祭、美國火人祭（Burning Man）等活動，之後透過成立「野趴─橋下市集派對」、「大型實驗展覽─人類動物園」等活動凝聚理念相同青年，2016年成立野青眾。