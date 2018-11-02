奇妙緣分! 彰化師生都從警 蘇澳分局再相逢

2018-11-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕曾任高中教師的蕭宗璿，前年卸下教職轉考警察獲得錄取，今年初分發至宜蘭縣警局蘇澳分局，他昔日的學生劉致廷，最近也分發到蘇澳分局，師生倆離開彰化家鄉，不僅在宜蘭重逢，還成了警察同事，劉致廷欣喜直呼：「老師變成我的學長啦！」

直呼恩師變學長啦！

36歲的蕭宗璿長相俊挺、個性幽默，曾在彰化縣和美實驗高中擔任公民老師，有感於代課教師的工作不穩定，2016年報名警察特考獲得錄取，轉而當起人民保母。

20歲的劉致廷畢業於和美實驗高中，高三時面臨志向選擇問題，正巧蕭宗璿課堂上一句話「讀什麼科系不重要，重要的是未來想要做什麼」，這席話讓劉致廷決定從警，報考警專金榜題名，分發到蘇澳分局。

火車上巧遇 彼此嚇一跳

雙方有2年師生情，不過畢業後斷了聯繫，去年在火車上巧遇，劉致廷嚇一跳：「老師你怎麼跑去當警察？」劉當時從台南準備返回彰化，正巧老師在台南市警第五分局實習，休假時也要回彰化，2人在火車上比鄰而坐，才知過去恩師變警察。

火車上巧遇促使師生倆恢復聯繫，更有緣的是，2人又先後被分發到同一個分局服務，蕭在蘇澳分局蘇澳派出所、劉在馬賽派出所。劉致廷說，蕭老師上課幽默風趣，在校時很受同學歡迎，他會選擇報考警專，很大一部分就是受到老師的鼓勵。

「沒想到以前的公民老師，成了我從警後的另一位導師！」劉致廷笑說，希望彼此互相照應，一起在警職加油；蕭宗璿說，他與劉致廷都是彰化人，巧合分發至同一分局，緣分真的很奇妙。