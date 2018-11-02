2女當街點3000萬 財露白 「不搶可惜」泊車小弟打劫

其他知情小弟獲「封口費」
〔社會新聞中心／台北報導〕台北街頭日前發生的3000萬元現金大劫案，檢警發現，這筆鉅款疑是台北市大同區一家地下匯兌業者找2女收款時，因當街開後車廂搬錢點鈔，被在馬路斜對面一家舞廳泊車小弟看在眼裡，心生覬覦，覺得白花花的鈔票不搶可惜，便策劃持刀尾隨犯案，得手後，連知情的其他泊車小弟也獲得「封口費」。
警方逮捕3嫌後，台北地檢署依加重強盜罪聲押23歲主嫌王璟澄獲准，另2人各2萬元交保，另有一嫌主動到案，由警方函送法辦；目前還有2名共犯在逃。
檢警初步調查，地下匯兌業者聘僱鄧姓、王姓2女，平時開車在大台北區數個約定地點收現金，收取時先由業者直接把2女轎車的車號給客戶，客戶確認後交付現金給她們，有時會直接在馬路邊開啟後車廂點鈔後收款，其中特定地點是在北市長安西路，斜對角便是一家舞廳，舞廳泊車小弟王璟澄跟同事曾親眼目睹2次，遂起歹念，策劃全案。
見白花花鈔票 心生歹念
犯案當天，王夥同2名在逃共犯發現2女駕車再度到「老地方」長安西路該處路邊收現金，3人見她們收完款開走，立即尾隨，一路見2女繼續到松山區、內湖區等地收款，每筆都是「一大箱」的鉅款，共約3000多萬元現金。當2女的車行至北市中坡北路時，鄧女下車買鹹酥雞，2共犯立即下車分從駕駛座及後門開門上車，把王女趕下車後，連車帶錢劫走，2嫌將搶來的汽車棄置路邊，搭上王男的接應車輛離去。
案發後2女擔心會被認為「黑吃黑」報警，警方陸續逮捕王男、泊車同僚李男、王的汪姓同鄉，在李、汪2人身上起出80萬元，並查出彭姓泊車小弟也涉案，彭稍後到案。檢警初判，王璟澄是策劃主嫌，未直接犯案的李、汪、彭等人因為知情，拿到「封口費」。
警：不排除是詐團黑錢
這起案件看在偵辦過多起地下匯兌的警方幹員眼裡，認為會當街在車上點鈔，不排除是詐騙集團得手的贓款或其他犯罪勾當得來的黑錢，若是一般生意需要的地下匯兌，罕見在馬路上點鈔。