槍擊開除他的老闆 嫌犯自轟命危

2018-11-02

〔記者王宣晴／新北報導〕37歲男子莊沂峰擔任貨運司機，因薪資、工時問題與何姓老闆數度爭執後遭開除，莊男前晚埋伏在一處生鮮倉儲，持鋼筆手槍朝何男胸口開槍，何送醫後脫險，警方鎖定莊男車輛追緝，昨前往桃園山區欲攻堅時，發現他已舉槍自轟頭部，子彈卡在腦部送醫急救中。

子彈卡凶嫌腦部 送醫急救

警方透露，莊男坐在駕駛座持犯案槍枝自轟，傷勢嚴重，即使手術成功也可能成為植物人。警方依血跡情況研判，莊男約在昨上午9時許自戕，所留遺書提及「會走到這一步只能怪自己…我只會給家人添麻煩…」等語。

警方調查，莊男與父母同住桃園龜山，曾因改造槍枝入獄服刑，去年5月出獄，一度在臉書上感嘆蹉跎時光，想走回正途，出獄一個月後，應徵上新北市板橋一家貨運公司擔任送貨司機。但他常抱怨工時太長、無法正常下班，及埋怨薪水太低等，怨言傳入老闆耳中，雙方起口角，老闆認為莊男工作態度不佳，去年12月底將莊開除；莊男多次回公司找前東家爭執。

今年9月，莊男又回原公司爭執資遣費，何抓起球棒理論，莊拿出鋼筆手槍恐嚇，隨後駕駛大貨車（莊已到另一家公司當貨車司機）衝撞何男，何閃避重摔在地，莊作勢要再衝撞，經旁人阻止才離去，事後被警方依殺人未遂罪送辦。

前老闆差1公分中心臟 術後脫險

莊男前天得知何男去新北市林口一家生鮮倉儲洽公，當晚9時前往埋伏，趁對方走出倉庫時，在距離2公尺處朝何開槍，打中何的胸口後逃逸，何送醫後，醫護發現子彈距心臟僅差1公分，手術後已脫險。

警方鎖定莊男逃到龜山的山區產業道路，昨上午11時抵達，對莊的轎車喊話5分鐘見無動靜，破門發現莊已舉槍自戕。

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