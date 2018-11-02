想獨吞130萬詐款 車手竟找警護鈔

2018-11-02

〔記者王駿杰／新竹報導〕誇張又大膽！23歲林姓男子在詐騙集團擔任車手，月前受命到新竹市一家銀行提領130多萬元贓款，他見錢眼開想要獨吞，為了甩掉在遠處監控他的同夥，竟大膽找上警察幫他護鈔，把警方當成他嚇走同夥的「道具」，未料自己一時緊張、眼神閃爍，又交代不清護鈔緣由，反被警方識破，狼狽被逮。

甩同夥 反狼狽落網

警方調查，林男有詐欺等前科，加入電信詐騙集團擔任提款車手，並將自己的銀行帳戶賣給集團作為人頭帳戶。今年9月13日上午，集團以健保費遭盜用等老梗向張姓被害人詐得130多萬元，款項匯入林男帳戶。

林接獲集團指示，當天前往新竹市，在另名詐騙集團同夥監控下進入銀行臨櫃取款，依指示他領出第一筆90萬元交給同夥，便可獲得10萬元酬勞。

當時林拿著存摺走進銀行，向行員謊稱要提領修繕房屋的工程款，順便請行員查詢帳戶餘額，確認帳戶內共有130多萬元，他動起歪腦筋，表示提領的錢很多，請行員協助通知警方派員幫忙護鈔，其實是想找來制服警察，嚇跑監控的同夥，獨吞全部贓款。

行員在電話中告知警方有人申請護鈔，但林男一時間說不清楚理由與明確的護鈔目的地，只說送到新竹火車站即可，警方認為太籠統未馬上答應，林隨後改口，想請警方護鈔到新竹高鐵站，轄區警方回應「已超出管轄範圍」有困難；此時警方已察覺有異，立刻派線上巡邏員警趕到銀行實地了解。

見警心虛 露出馬腳

員警見到林男，詢問為何申請護鈔，且地點變來變去？林心虛，身體微微顫抖，不敢直視警察，情急下又改稱門外有黑衣男子跟蹤他，擔心遭搶才申請護鈔。

警方順著林男指引走到銀行外盤查一名男子，認定對方沒有不法，便留下資料，再度回到林男身邊時，以懷疑眼神打量林男，林男掰不下去，終於鬆口承認是領贓款車手，進而被查獲身上還有多本存摺。林供稱，他見錢眼開想獨吞，才異想天開向警方申請護鈔，詢後被依詐欺罪送辦。

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