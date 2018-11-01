殺人伴屍 1審無罪2審改判18年

2018-11-01

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市派遣工林文成被控殺害雇主劫財，一審法官以無直接證據，判他無罪，高等法院昨天判決大逆轉，以林男因曾姓雇主曾揚言「幹掉他」，具殺人動機、且犯後故佈疑陣、灑香水掩蓋屍臭等六大理由，認定林男殺害曾男，依強盜殺人罪，改判林18年徒刑；可上訴。

高院還認定，林當天和死者同在屋內，林提不出不在場證明；曾死亡前2人發生3次衝突，且因林男吸毒，曾男揚言報警抓他，還放話要幹掉林男、要他搬離等；案發後，曾男身上至少有3000元，事後林男突然多出3000元不明金錢；裹屍帆布等物與林男房內尋獲之物吻合等。

檢方當初起訴指出，派遣工林文成（46歲）去年初受僱於曾男，住曾男提供的宿舍，但林吸毒、工作怠惰遭曾指責，雙方起口角，曾男要林搬離宿舍，甚至揚言要處理、幹掉他。

去年8月10日，林、曾又在宿舍起口角，林將曾悶死，搜刮他身上3千元後，以尼龍繩綑綁、帆布包裹後，裝入麻布袋，棄屍宿舍倉庫，並點蚊香、噴香水除屍臭，還故佈疑陣，留假字條給曾男，稱「好幾天沒看到你，快回來吧」等，7天後因屍臭溢出，警方獲報逮捕林。

桃園地院認為，不能因林當天和死者曾男同在屋內，即認定林涉案，以欠缺直接證據判林無罪。