金融版無間道／簽賭集團臥底農會 洗錢2千萬

2018-11-01

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中市六合彩女組頭林琪容為隱匿簽賭站犯罪所得，透過在農會當行員的姪女當臥底，除將輸贏賭資轉至人頭帳戶或提領、收受現金洗錢，製造金流斷點，並伺機窺探檢警向農會調查資料，以規避查緝，情節有如金融版無間道！警方前天破獲這個犯罪集團，初估洗錢金額高達近2千萬元。

女組頭找農會姪女當內應

六合彩簽賭集團大多透過互留帳戶方式對匯，但增加檢警依循金流查緝風險，38歲女組頭林琪容因此想出這招隱匿營利賭博犯罪所得的方式，透過在大里農會仁化辦事處當行員的同齡姪女林佳穎當內應，負責將犯罪所得轉至人頭帳戶或直接提領、收受現金洗錢，使金流產生斷點，以規避查緝。

此外，林女熟知檢警須向農會等金融機構調閱資料，教唆姪女窺探調閱內容，其姪女身為金融機構從業人員，明知政府積極推動防制洗錢，竟提供自己帳戶供林女使用，還利用職務之便，將農會變成地下簽賭站最安全的ATM。

林佳穎也吸收40歲胡姓女同事，協助伺機窺探農會收發、辦理的司法及政府機關調查相關金融犯罪資料，再洩漏給林女，儼然是簽賭站的最強守門員。

刑事局中打5、6月間偵辦這個簽賭集團，發文給該大里農會後，發現疑似人頭帳戶的出入金額及次數突然急遽減少，懷疑有人通風報信，派員監控驚見林女或賭客到農會時，不抽號碼牌，直接將賭資拿到林佳穎的櫃檯辦理，進一步查出2人是親戚關係，且林佳穎疑似扮演內神通外鬼的角色。

警方昨到農會搜索時，竟還有簽注站成員如入無人之境，拿著與林女輸贏的11萬賭金，直接放在當時外出的林佳穎櫃檯上，並示意其他行員交給林女，顯見交收頻繁，警方同步到林女住處查緝，起出犯罪所得141萬多元、存摺23本等贓證物，逮捕連同林女及其姪女、簽賭站成員、人頭帳戶所有人等11名共犯到案。

林女供稱原本是賭客，見有利可圖，自去年初開始經營簽賭站，至今洗錢金額近2千萬元，林佳穎則辯稱因親戚關係才幫忙，訊後全案依營利賭博、洩密及洗錢防制法等罪嫌送辦，2人複訊後分別以100萬及50萬元交保。

大里農會表示，林姓、胡姓女行員因屬個人行為，若真有違法，將會給予處分。