屍體會說話 推翻證詞 真相大白 自摔變撞亡

2018-11-01

解剖證實肢體遭輾壓創傷

〔記者許國楨、王錦義／綜合報導〕今年大學剛畢業的女子黃意婷，父親節當天騎車途中被發現連人帶車倒臥台中市北屯區一處路上，送醫不治，當時有目擊者稱女騎士自摔；擔任花蓮市民代表的父親黃瑞文懷疑有外力介入，曾在臉書跪求行車紀錄器釐清案情，上週解剖報告出爐，證實死者「胸腹背部、肢體車輛輾壓創傷」，黃女不是自摔，是有人肇逃！檢警已將當時行經的一名砂石車司機列為嫌疑人，將依法調查究辦。

砂石車司機涉嫌肇逃

黃瑞文說，「少了女兒真的是心裡永遠的痛。」希望檢察官早日破案，還女兒一個公道。

24歲黃女在父親節當天中午12時許，行經北屯區水湳經貿園區內的大鵬路、經貿路口時，被其他用路人發現連人帶車倒臥道路上，急救仍傷重不治，當時附近工地目擊的工人供稱，女騎士並未與車輛發生碰撞，為自摔事故。

黃父當晚自花蓮趕到台中看女兒最後一眼，悲痛表示，與大女兒一起住在台中的小女兒，今年才從嶺東科大視傳系夜間部畢業，從事保險工作，當天她騎車準備到逢甲商圈附近拜訪客戶，卻在行經該路口時發生事故，若只是單純自摔，不可能傷勢這麼嚴重，甚至導致一條人命的殞落，懷疑有外力造成。

民代為愛女討公道

黃父為此也在臉書沉重發文，並跪求行車紀錄器未果，但時隔2個多月，檢方的驗屍報告終於給了真相，「黃女的確不是自摔，而是有人肇逃！」警方表示，儘管現場沒有監視器，但事發後即擴大路口監視器調閱範圍，在大鵬路上一支監視器發現黃女騎車行經沒多久，就有一輛由34歲何男駕駛的砂石車通過。

但何男到案後辯稱，「車身沒有晃動，沒有與機車發生碰撞」，警方勘驗砂石車也未發現機車擦撞痕跡，才將何男列為關係人並進行解剖調查，上週解剖報告出爐，發現黃女胸、腹、背部、肢體出現輾壓創傷，多處肋骨骨折、肺臟及脾臟挫裂傷出血，隨即將何男列為嫌疑人，全案將進一步由檢方傳喚相關人士調查釐清。黃父說，「真相出來了，肇事者出來面對吧！還我寶貝小女兒一個公道！」