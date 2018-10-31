北市樂活公園有毒餌 7狗中毒3死

2018-10-31

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區樂活公園驚現「毛孩殺手」！近日不少飼主帶著毛小孩到公園遛狗後，誤食毒餌中毒，不斷嘔吐抽搐，已造成包括奶油臘腸狗等3隻狗狗喪命，附近飼主在公園草叢發現肉塊及水煮蛋，上頭沾有藍綠色不明物品，動保處人員已將疑似毒餌帶回化驗並通知警方，由於有網友目睹一名短頭髮的中年男子在灑不明粉末，網友留言表示：「希望附近店家設有監視器可以一起找出毛孩殺手！」

賴姓飼主指出，平時都會帶著自己養的奶油臘腸狗「雪碧」，以及黑色米克斯犬「可樂」到樂活公園，本月21日到公園遛狗後，回家就發現兩隻狗開始嘔吐及抽搐，吐出的嘔吐物是帶著藍綠色的肉塊，儘管緊急前往動物醫院急救，「雪碧」仍在5天後不治，「可樂」則還在住院治療，瘦得只剩皮包骨。

另名網友飼養的狗狗「benny」，同樣也是去樂活公園後，出現上吐下瀉症狀，帶去醫院急救後，也發現吐出綠色異物，醫生表示，很有可能是誤食毒物，據網友互相通報，附近已經有7隻狗狗中毒，其中3隻喪命，還有網友說，有看過一名短頭髮的中年男子在附近灑不明粉末。

網友與動保處人員前天到樂活公園搜索，在多處草叢裡發現肉塊及水煮蛋，上頭沾有藍綠色不明物品，疑似就是毒餌，於是向內湖分局康樂派出所報案，警方指出，目前監視器未發現可疑人物，將持續調閱並加強周邊巡邏。

毒狗累犯 最重可判7年以上

依據去年4月立法院三讀通過的「動物保護法」部分條文修正案，槍殺或毒殺複數犬隻，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬至500萬罰金，若是累犯，甚至可依據《刑法》再加重2分之1，最重可以判到7年以上。