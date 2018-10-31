「全國最窄機車待轉區」寬僅86公分

2018-10-31

〔記者湯世名／彰化報導〕全國最「窄」的機車待轉區？彰化市中山路、建國路口處劃設的一個機車待轉區，長度有495公分，寬度卻僅有86公分，機車駛入待轉區時，只見整輛機車突出格子甚多，遭譏是全國最窄的機車待轉區，還有人稱是「恐怖待轉區」，公路總局彰化工務段已研議，會將待轉區「增大」來改善。

宜蘭縣曾有一處迷你機車待轉區掀起熱議，高雄市鳳山區的保泰路上，也曾有一個超小機車待轉區，現在彰化市也出現超「窄」的機車二段式左轉的待轉區，這處待轉區位於中山路、建國路口，機車族騎車待轉，立即突出整個格子。

機車騎士說，從沒看過這麼窄的機車待轉區，相當危險，根本就是「恐怖待轉區」，另有騎士說，這裡腹地太小，實在也沒有空間可以再劃大一點。當地居民則說，機車待轉區原本劃設在前方的中山路二段984號前，但因為這裡是印刷廠，待轉區停了機車後就會阻礙貨物進出，且劃設在車道上相當危險，後來塗銷掉，移往較前方的988號前，長度稍微變短，寬度卻只有86公分，只有一般常見待轉區一半甚至3分之1，而這裡是省道台一線，交通流量大，對機車族來說相當危險。

公路總局彰化工務段長蔡宜宏表示，這處待轉區位於彰化市區，道路寬度較小，因此今年6月待轉區的寬度才這樣劃設，不過經他了解，認為還可把路邊的水溝蓋部分納入待轉區，將格子加大，以解決機車族停車待轉空間不足的困擾。