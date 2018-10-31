尋獲關鍵書包 禿頭浮屍 大叔變少年

2018-10-31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕上月中秋節當天，雲嘉交界善褚橋下發現一具水流屍，因嚴重腐爛，檢警從死者禿頭及身形推測約40歲男子並發佈協尋，兩天後有男子在陳屍處附近發現國中生書包，員警一看，是中秋前夕家屬報失蹤的林少所有，但因「少年」和「大叔」年齡差距太大，員警為求慎重回到現場，陸續發現林少腳踏車及手機等，通知家屬指認無誤，讓溪邊抓魚失聯的13歲林姓少年可以「回家」團圓。

警重回現場查證 助少年「回家」

上月24日大埤分駐所接獲嘉義縣警方通報，在雲嘉交界善褚橋下打撈起一具男性水流屍，男子身上沒證件，隔天檢警相驗，身體浮腫、重要部位腐爛、前額禿頭，推測死者年約40歲。大埤分駐所員警25日發佈協尋，並查詢失蹤人口，發現一男特徵相符，但經確認該男已自行返家。

奇怪的是隔天一早，一名男子提著一只嘉義縣某國中書包到分駐所，指因好奇跑到發現水流屍附近查看，在約3公里遠國道一號道路橋下發現書包，恰巧是23日家屬來報失蹤林姓少年所有。

「13歲跟40歲差很多！」副所長廖富進坐立難安，與所長陳文智一起到發現書包處附近搜尋，因而發現林生的腳踏車、餐具袋及手機，立即請家屬前來指認。

林生的哥哥看到死者穿的Ｔ恤說，這件是弟弟的衣服，員警再請林生的阿嬤指認，阿嬤一眼就認出短褲與衣服是當天她拿給孫子穿的，連拖鞋樣式及其他特徵都符合，進一步採DNA檢驗，上週確定死者是林少。

據了解，林少不愛唸書，常翹課跑到溪邊玩水、抓魚，時常被阿嬤「押」他到校，阿嬤才能安心回去，警方說，林少遺體額頭禿頭，推測可能被水沖刷或是蟲啃。