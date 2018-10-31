性侵少女焚屍 撤死刑 辦案警怒：不應原諒

2018-10-31

少女慘死 殯葬人員也不忍

〔記者張文川、蔡孟尚／綜合報導〕3年前新竹縣竹東鎮國二少女遭霸凌性侵後焚屍，死狀悽慘，連協助處理的殯葬人員看了都搖頭嘆息，今年8月間，高院更一審判主嫌林春雄死刑，4名共犯各判刑20年至無期徒刑不等；最高法院卻認為更一審判決理由矛盾，昨撤銷發回高院更審。

當年承辦此案的警員受訪說，犯案者完全不尊重生命，把少女當小動物一樣虐待玩弄致死，這樣的行為泯滅人性，他認為「不應原諒」。

這名警員回憶當時現場狀況說，少女遺體被發現時，不但被燒得面目全非，而且已經長了很多蛆，死狀之慘，讓前來協助處理的殯葬人員看了都搖頭嘆息；至於被害少女的家屬，則已搬離原址，不知去向。

最高院指判死理由矛盾

最高法院認為，更一審認定少女死因是遭施暴後未及早送醫，卻又引用法醫研究所鑑定報告，指少女是受2次頭部重擊而有高猝死機率，究竟少女及早送醫有無存活機會？更一審判決理由矛盾。

另外，鑑定報告指兩次頭部重擊可能使少女在數分鐘內猝死，但林春雄等5人的不作為，不送醫與少女死因有沒有因果關係，更一審並未說明清楚。

再發回高院更審 暫撤死刑

最高法院認為，林春雄等人施暴後，棄置昏迷的少女離去，更一審從而認定4人有不確定殺人故意，論述稍嫌速斷；此外，林春雄的女友黃曉雲與4男是否有性侵的犯意聯絡，也應再查明。

2015年5月，案發前黃曉雲向林春雄抱怨，被14歲邱姓少女辱罵「╳」和三字經，林男率黃女和三名惡煞同事虐打邱女，林男對她指侵，並指揮其中2男性侵邱女，5人將被虐昏迷的少女棄置竹東大橋下，犯案後到卡拉OK歡唱，隔天又重回現場，發現她已死，竟潑汽油焚屍。

5人一審皆被判無期徒刑；二審去年3月改判林春雄、共犯陳哲儒無期徒刑，古志強28年、黃曉雲與何文軒20年；高院更一審今年8月改判林春雄死刑，陳哲儒、古志強、何文軒無期徒刑，黃曉雲20年。