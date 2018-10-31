喬債遭虐…送黑道急救站碰壁 改丟包醫院已送命

2018-10-31

醫美診所不能施行醫療

〔記者劉慶侯／台北報導〕42歲男子張大偉疑因債務糾紛，遭設局凌虐至昏迷不醒，被塞入休旅車後車廂，昨凌晨1時左右，4名嫌犯將他載到過去有「黑道急救站」之稱的慶生醫院，又拉又抬的將張男搬到2樓院區， 院方以醫美診所不能施行醫療作為拒收，只好又把人抬到台北馬偕急診室外丟包，4嫌趁亂離去，張男到院已無呼吸心跳，搶救仍不治，警方鎖定石男等嫌追緝中。

塞在後車廂 改丟馬偕

警方調查，張大偉住桃園，兩年前與妻子離異，原在營造公司擔任工地主任，工作期間涉及多起刑事案件而離職。張男近年與邱女有債務糾紛，對方曾找黑道向他討債，但未能獲得解決。

張男前天向家人表示，要北上解決債務問題，便駕駛向哥哥借的轎車到台北市忠孝東路五段，疑遭設局毆打凌虐，昨凌晨昏迷不醒，被4名男子送往慶生醫院。眾人或拉或抬將張男帶到2樓院區求助，院方以「醫美診所不能施行醫療作為」為由拒絕。

4嫌趁亂閃 1男被鎖定

眾嫌只好在凌晨1時19分左右，將張男載往台北馬偕醫院，將人自後車廂拖出，交給靠近詢問狀況的院方保全人員，隨即趁亂將車駛離。

醫護人員發現張男全身癱軟，救治時察覺已無呼吸心跳，搶救半小時宣告不治，並通報警方。

警方勘驗發現，張男全身均有被毆打、挫傷痕跡，尤其胸口和雙手處有大片瘀血、傷口，應是生前遭人持鈍器毆打凌虐，以致傷重死亡。

警方在民生西路找到嫌犯棄置在路邊的休旅車，查出眾嫌各自搭計程車離去，並查出租賃這輛休旅車的石姓男子涉有重嫌，隨後在忠孝東路五段找到張男停靠在路邊的轎車。

指定租大型車 疑預謀

警方調查，石姓嫌犯開BMW轎車向車行租借休旅車，因特別表示要租大型休旅車，曾引起商家注意。

警方認為，石嫌早有意圖要將張男押走，是預謀性作案，追緝偵辦中。