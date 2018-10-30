女嬰猝死 母丟醫院牽兒逃走

2018-10-30

吳女稱一時緊張逃離

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市28歲吳姓婦人28日上午發現2個月大的女兒無呼吸心跳，請張姓男友人協助一起將孩子送醫；未料吳女得知女兒身亡後竟逃離醫院，警方循線查獲。吳女供稱，看到孩子過世，一時緊張「不知道怎麼辦」才會逃離；警方訊後依過失致死罪嫌將吳女及張男送辦。

警方調查，吳女與24歲的蕭姓男子育有1男1女，男孩約2歲，9月初生下女兒，但夫妻都有毒品前科，蕭男日前因毒品入監，吳女喪失依靠，帶著兒女離家，借居壯圍鄉友人住處。

吳女向警方供稱，28日上午10點多，她睡夢中醒來，發現睡在身旁的女兒無呼吸心跳，身體僵硬、嘴唇泛紫，鼻子還帶有血絲，著急地請在場張姓友人協助，張騎機車，她抱著女兒坐後座，兒子坐在機車前座，2大2小奔赴醫院。

根據監視器畫面，吳女抱著女嬰衝進醫院哭喊：「趕快幫忙！」醫護人員施作CPR，急救後仍回天乏術。吳女聽到醫師說「女嬰急救無效」，竟帶著兒子轉頭逃離醫院；醫院通報警方協尋，直到28日深夜11時許，才在壯圍鄉友人住處找到吳女與張男，一起被帶回警局偵訊。

吳女說，女兒平時由她照顧，案發前一晚不斷吵鬧，睡前餵完奶後她就睡著，沒想到隔天起床卻發現女兒嘴唇發紫沒有呼吸、心跳；「我真的很怕！」吳女坦言，得知寶寶不治才會心慌逃離醫院，真的沒對女兒施暴。

檢警完成相驗，女嬰到院前無自發心跳、脈搏，身上並無明顯外傷，詳細死因待明日法醫解剖後才能確定；2歲男童則由社工輔導安置。

吳女被列「高風險家庭」

據了解，吳女家庭關係複雜，被縣府社會處列為「高風險家庭」，但沒有家暴紀錄，僅2歲的兒子曾被發現天冷只穿著尿布在外面跑來跑去，縣府依兒少法開立親職教育處分書，要求吳女接受親子教育課程。