至悲~愛女喚親愛的爸爸 成絕響

2018-10-30

〔記者劉婉君、王俊忠、洪臣宏／綜合報導〕遭清潔工殺害的陳姓女研究生，長髮、有雙大眼睛，外型清秀，她臉書上的照片總是露出燦爛笑容，意外發生後，臉書大頭貼照改為全黑，僅留下4年前的父親節感言，她寫下小小的蛋糕也許微不足道，更多的是那份說不出的愛及感謝，讓人看了不捨。

陳女教育系畢業後分發到高雄市的國小擔任實習老師半年，曾試教五年級生國語課程。

陳女教學認真、專注，對教育充滿熱忱，在國小實習期間很受學生歡迎，曾和她相處過的老師說，陳女很善良，只要需要幫忙，她都熱於協助，大學畢業後就通過教師甄試，十分優秀。也有老師說，可感受到她對教育的熱忱，認真學習也認真備課，未來一定是優秀老師。

該國小校長說，陳女對學生而言就像大姊姊一樣，師生打成一片，發生憾事令人惋惜。

陳女後來考上成大研究所，案發當天和同學約在社科院研究生室討論畢業論文，原本約好中午用餐後還要繼續討論，卻遭逢不幸。

好心借錢竟橫死

陳女喜歡閱讀及旅遊，臉書貼文照片看得出來她和家人感情很好，高中和大學時期加入服務性社團，喜歡幫助他人，據傳林嫌曾多次向人借錢，但都被拒絕，只有陳女伸出援手。

陳女父母與胞妹、姑姑昨都數度放聲痛哭，哀痛陳女怎會橫遭毒手，陳父面對媒體詢問，是否知情女兒與男清潔工認識？陳父不願多談，只說「不知道」。