拉美少女聞汗臭 多判2月

2018-10-29

〔記者楊國文／台北報導〕有性騷擾前科的男子許志華，搭公車對15歲女高中生襲胸，被害少女不悅說「請你自重」，並以剛上完體育課有汗臭，想讓對方知難而退，未料許男得寸進尺，拉她的手臂摸說「我聞聞看」，接著又強摸胸部、大腿等處；一審依性騷擾防治法判許5月徒刑，但高等法院認定，許的行為已非偷摸，而是涉強制猥褻犯行，改依強制猥褻罪判7月徒刑，不得易科罰金。

二審變更法條重判

30多歲許志華外表斯文，除曾犯性騷擾被判刑外，還有詐欺、竊盜等前科，曾從事清潔工等工作。

2016年11月21日傍晚，許男穿著厚外套，從台北市南港展覽館站坐上往新北市汐止的公車，看見長相甜美、穿著體育服的女高中生小柔（化名）坐在靠窗處閉眼休息，竟拉起外套做掩護對她襲胸。

小柔受到驚嚇，對許男說「請你自重」，許男不理會，還將頭緊靠著她，色瞇瞇說「妹妹，我可不可以和妳咬耳朵」，小柔覺得噁心，為躲避許男糾纏，以「我剛上完體育課身體比較臭」，想逼退許男，許竟抓起她的手臂說「我聞聞看」，一邊說且一邊強摸她的胸部、大腿。

少女喝斥︰你在幹什麼

前座的韓女和女友人覺得有異，轉頭看見小柔一臉驚恐，不斷對她們眨眼求救，韓女立即對許喝斥「你在幹什麼？」

許辯稱「我們在聊天」，並起身走到博愛座坐下；小柔邊哭邊說「那個男的摸我胸部和大腿」，許男趁公車抵達汐止火車站，下車逃離；韓女陪同小柔報案，警循線將許查獲。

判7個月 不得易科罰金

許否認性騷擾，堅稱只和小柔聊貓、狗的事，「應該是她夢到被性騷擾吧」。檢方依監視器畫面、小柔、韓女等證詞，依性騷擾防治法將許起訴，一審判5月徒刑、得易科罰金15萬元。許不服，上訴高等法院。

高等法院認定，許所為並非偷摸、或趁小柔來不及反應單純襲胸，僅涉性騷擾而已，而是違反小柔意願，再度對她強行摸胸、大腿，已涉犯行更嚴重的強制猥褻罪，故變更法條改判，可上訴。