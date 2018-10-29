喊「你對我太殘忍」逆子刺死大善人

2018-10-29

父曾指責「比不上其他兄弟」

〔記者洪臣宏／高雄報導〕86歲退休建商蘇森田事業有成，長期熱心公益，他的56歲次子蘇岷峰長期失業，曾被蘇森田指責並說他「比不上其他兄弟」，蘇男長達年餘沒回家，昨突然到高雄市鳥松區父親的豪宅按門鈴，蘇父開門引其入內，蘇男大喊：「你對我太殘忍！」後，突然對父親的胸部狂刺5刀導致送醫不治，蘇男犯案後當場刺腹、割頸畏罪自殺，送醫搶救後脫險。

蘇男弒父後 當場刺腹割頸 獲救

警方調查，蘇姓建商出生台東縣，從事建築業致富，退休後搬到高雄居住，2016年曾捐贈台東縣政府1千萬元，幫助弱勢家庭過春節，也曾捐贈消防車，長期熱心公益。

蘇森田曾捐消防車 熱心公益

蘇森田育有5子，前3子與前妻所生，並與64歲吳婦生了2子，蘇男排行老二，已娶妻並育有2名成年子女，蘇男罹患僵直性脊椎炎，平常靠藥物止痛，長期沒工作，其在三民區住宅是蘇森田買給他全家居住。

警方調查，蘇男昨上午10時獨自到父親鳥松區大華路的豪宅按門鈴，蘇父開門引他入內，當時在廚房的吳婦聽到蘇男大喊：「你對我太殘忍！」蘇父回說「有話好好講！」隨後爆發衝突。

吳婦衝到客廳查看，發現老公胸部被刺5刀，倒臥沙發，她試圖將他拉到一旁時，手指不慎被蘇男的短刀劃傷，蘇男隨後猛刺自己腹部、頸部各1刀，吳婦轉頭看到他已經倒地，腸子外露。蘇父送醫急救，下午近1時不治，重傷的蘇男送醫後已無生命危險，不過頸部中刀無法言語。

警方初步調查，蘇父疑因蘇男長期失業，曾指責並說他「比不上其他兄弟」，蘇男已長達年餘沒回家探視父親，連通電話也沒有，沒想到這次突然登門，竟釀人倫悲劇，事發原因警方釐清中。