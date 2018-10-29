催淚5童星 剩小彬彬在演藝圈打拚

2018-10-29

〔記者粘湘婉／台北報導〕「星星知我心」當年紅遍大街小巷，吳靜嫻飾演癌末單親媽，帶著5個兒女「秀秀」石安妮、「珮珮」蘇慧倫、「彎彎」胡家瑋、「冬冬」方向中以及「小彬彬」溫兆宇過日子，逼哭觀眾。5童星如今際遇大不同，僅剩小彬彬仍在演藝圈打拚。

小彬彬當年被喻為天才童星，近年來他轉行經營餐飲生意，偶爾上節目賺通告費，餐廳卻一度陷經營危機，先前還被房東爆料積欠房租3個月，現膝蓋開刀住院休養。他2次婚姻皆以離婚收場，生了3個孩子小小彬、迷你彬、萌萌彬，長子小小彬曾跟隨爸爸腳步，短暫進軍演藝圈，現專注於學業。

飾演老大「秀秀」的石安妮，過去曾任中視駐華盛頓特派記者，10多年前嫁給馬來西亞華僑，長年旅居美國，曾有人邀她再出來演戲，但她全數婉拒，她爸爸曾對外透露，女兒不想當公眾人物，只想享受家居生活；老二「冬冬」方向中，幾年前曾在「超級星期天」節目上現身，目前在中國杭州經營餐飲生意；老三「彎彎」胡家瑋現已升格當媽，與父母在高雄開日本料理店，生活相當低調，少有她消息。

吳靜嫻單身 常上廣播電台

而飾演媽媽的吳靜嫻目前仍單身，日子悠閒快活，近來剛拍完新戲「望春風」，平時閒暇之餘在社區大學教唱歌，每週固定上正聲廣播電台節目「我為你唱歌」接受聽眾點歌。