危駕撞人判6月 檢就是要他入監

2018-10-28

捧18萬到檢署易科罰金

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市王姓男子去年駕車拒絕臨檢，以逆向、蛇行、闖紅燈方式逃逸，途中還撞傷騎士，直到警方對空鳴槍才就範，事後被新北地院依「妨害公眾往來安全罪」判刑6月、易科罰金18萬元。王男心想可以繳錢了事，執行日當天帶著18萬元現金到地檢署，沒想到現場檢察官竟告知不准易科罰金，並當場請法警將他帶去發監，王男嚇得連忙向法院聲明異議，但新北地院認定易科罰金准駁是檢方權限，法官不宜越權，裁定駁回。

檢方權限 法院不越權判斷

對此，矯正署指出，6月以下刑期依法不得假釋，因此若王男未對本案提起抗告，或抗告也遭駁回，這半年牢就得「坐好坐滿」。

去年11月10日晚間9時許，王男開車載3名友人到新北三重訪友，途中遇到警察攔檢，王男竟猛踩油門逃逸，途中不但連闖10個紅燈，還5度逆向、1度蛇行，隨後在蘆洲區失控撞上一名騎士，這時警方趁他車速稍緩，上前圍堵並對空鳴槍，王男這才乖乖束手就擒，事後被新北地院判刑6月，可易科罰金18萬元。

王男見可罰錢了事，放棄上訴，執行當天在媽媽陪同下，捧著18萬元到新北地檢署繳納罰金，沒想到他才剛報到，就被法警帶去執行發監，追問後得知檢察官考量他曾因其他前科入獄，出獄後卻不知悔改，還以危險駕駛方式迴避警察臨檢，因此不准他易科罰金，要讓他真的入監服刑矯正。

聽到要入監關半年，王男簡直嚇壞，趕緊向新北地院聲明異議，主張自己是危險駕駛初犯且深具悔意，當初看到判決書上有「可易科罰金」5字才未上訴，沒想到竟得入獄服刑，希望法官能裁准易科罰金；王母則說，兒子上有老父母、下有幼子，犯後已真心悔改，盼法官讓他返家盡孝道。

不過新北地院法官認為，是否准許易科罰金是法律賦予檢察機關的權限，法院不得越權判斷，且檢察官已具體說明不准易科罰金的理由，並未濫用權力，難認有何違法或不當，因此裁定駁回。