毒癮發作 60歲父喝汽油跳橋亡

2018-10-28

兒子氣話 父真為千元喝汽油

〔記者陳薏云／新北報導〕長期吸毒的60歲林姓男子，沒錢就向老母要，林男的兒子看不下去，憤而跟父親說「你喝汽油，我就給你1000元」，沒想到林男真將100毫升汽油灌入肚裡，兒子將其緊急送醫，林男卻私自出院，於25日下午跑回新北市住家附近的高架橋跳下身亡，徒留傷心老母以及灰心的兒子，三代家庭破碎。

警方調查，有多項毒品前科的林男無業，吸食海洛因長達10年之久，平時與老母、30多歲兒子同住，只要沒錢就會向老母伸手討錢，兒子多次與他爭吵，苦勸父親遠離毒品無效。

洗胃保住一命 醒來私自出院

24日晚間，林男再度向老母要錢買毒，林兒無法接受，與父親大吵一架後說氣話「如果你把汽油喝了，我就給你1000元」，沒想到林男竟將家中100毫升的汽油灌進肚裡，並反鎖在房間酗酒。不久，林男在房中傳出哀號聲，兒子將他緊急送醫洗胃，所幸保住一命。25日清晨，林醒來發現家人不在身邊，便私自出院。

林男於25日下午1時許，徒步返回住家附近的高架橋，從15公尺高的高架橋一躍而下，倒臥血泊中，被路人發現報警，送醫急救3小時仍宣告不治。

林男兒子得知父親死訊，透露父親曾講出「活著沒意義」之類的話，對於父親輕生並不意外，言談中透露對吸毒父親的不諒解，甚至在最後向警方表示「除了對他失望，沒什麼好說的。」

海洛因成癮戒治 有替代療法

警方呼籲，若染上毒癮，可撥打全國戒毒專線「0800-770-885」，或到衛生福利部指定之醫療機構治療，依「毒品危害防制條例」規定，主動求援戒治的吸毒者，並不會被移送至法院或檢察機關。

據了解，對於海洛因成癮者，醫療機構主要使用替代療法，以美沙冬及丁基原啡因兩種藥物為主，一般約為期3至10天，以毒性較小的藥物替代海洛因，漸進式地戒除毒癮；另外也須透過心理輔導、遠離毒品環境等方式，徹底戒毒。

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