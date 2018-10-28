爆乳賣春團暗巷選妃 染黃萬華

2018-10-28

人肉販子帶引阻街拉客

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區的私娼寮和流鶯近來再成焦點，有民眾發現，最近有多組打扮暴露俗艷的東南亞籍女子，在人肉販子帶引下，成群結隊以「站壁流鶯」的方式阻街拉客，絲毫不在意旁人眼光，一旦警方到場，就瞬間做鳥獸散，等警方離去後再重回現場拉客，大剌剌上演「暗巷花街選妃」戲碼，與客人談妥後即就近在附近租賃小套房內「辦事」，影響當地治安甚鉅。

警方抓不勝抓 成治安死角

據了解，住在萬華區康定路、桂林路與梧州街周邊的居民，最近發現鄰近狹窄巷弄內，每逢深夜凌晨時段就有一群鶯鶯燕燕在路邊喧譁，且各個年輕標緻、身材火辣，面孔都明顯是外籍人士，十分引人注意。

有住戶暗中蒐證了解，發現這些外籍應召女郎，都是被俗稱「三七仔」的龜公引入萬華一帶，業者疑似有意搞出宛如新北市「豆乾厝」的「暗間」私娼寮區域，大多以低價攬客，視當地出入低檔酒寮的嫖客和外籍傭工為主要客源。

據了解，這些流鶯們都是以「站壁」方式排排站在暗巷內，一見有男性經過就頻頻搔首弄姿，企圖招引客人注意，一旦雙方「眼球」對上就湊近喊價，談妥後再領著客人到後方已租賃好的小房間辦事。

據悉，早期在當地盤踞的私娼以中、老年婦人為主，這些「站壁流鶯」原本已幾乎在萬華銷聲匿跡，直到幾年前有中國賣春女接連進駐當地低檔茶室、卡拉OK，才又漸漸死灰復燃，而近年在年輕東南亞女子的「加持」下，站壁者幾乎都變成了年輕貌美的外籍女，開價約為15分鐘1500元，讓許多尋芳客趨之若鶩，紛紛到此體驗「暗巷花街選妃」，儘管萬華警方多次派人到這些重點巷弄站班固守，仍難以杜絕，儼然成為治安死角。