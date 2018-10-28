2麻吉搭檔多年 是20年老手

2018-10-28

〔記者張軒哲／台中報導〕昨2名資深水下作業人員先後在台電台中火力發電廠排水口失聯，其中李男被發現時已明顯死亡，陳男仍下落不明。2人同事透露，陳、李皆是擁有超過20年經驗的老手，因固定受僱台中火力發電廠的外包水下作業，合作多年之下成了無話不談的好麻吉，不料這對好搭檔如今一起發生意外，讓家人、同事非常不捨。

同事指出，住在新北市的李男與住在台中市的陳男，大約每2個月就會一起到台中火力發電廠執行下水作業，由於工作風險高，日薪約一般工資的3倍。2人長期合作之下，培養出好交情與好默契，但近來2人陸續當阿公，陳男已逐漸減少下水作業，平常大多跑去南投國姓山區務農，李男較常接案工作。

昨案發後，因救難人員研判陳男已凶多吉少，陳的兒子、媳婦趕到現場時神情哀戚，2人見父親遲無下落，強忍悲痛在現場燃香、撒冥紙，希望父親儘快「回家」；李男兒孫昨夜也趕至現場守候，見到冰冷遺體不禁痛哭，兒子向警方指出，李男只有沒工作時才會住在家中，沒想到發生意外。包商指出，2人水性極佳，也熟悉作業環境與流程，是長期配合的水下作業人員，作業方式是由作業人員裝戴氧氣管、蛙鏡與潛水衣，透過岸上空氣壓縮機供給氧氣，下水時也會綁上安全繩保命。