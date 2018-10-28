台電台中發電廠意外 工人吊樁1死1失聯

2018-10-28

〔記者張軒哲／台中報導〕台電台中火力發電廠排水口驚傳工安意外！2名外包水下作業人員，昨天到台中發電廠出水口進行止水塊吊樁工程，豈料李姓工人下水後失聯，陳姓工人跟著下水查看也一去不回，救難人員到場利用水下攝影尋人，發現李男被水流吸附在涵管口，漏夜焊接鐵籠後派員下水運出李男，但李已成一具冰冷遺體，目前陳男仍下落不明，救難人員研判他已被捲入涵管內，恐怕凶多吉少。

陳男恐被捲入涵管內

據了解，台電外包的工程單位，近日到位於龍井區麗水里出海口岸渠處，實施中火2號機組排水口的修繕工程，昨日現場工人以2人一組方式，輪流潛入10米深的水下進行止水塊吊掛移除作業，預計將水下22塊止水塊吊起，上午10點多由63歲李男下水，負責以器材勾住長方形止水塊，以便拖吊。

台中港消防分隊指出，案發時工人們已將16塊止水塊吊到岸上，正要吊掛第17塊時，在岸上的68歲陳男發現繩索沒勾好，於是輕拉了李男身上的安全繩數次，希望提醒李檢查身上繩索，不料李卻沒有反應，陳男嚇得趕緊下水查看，但過了10分鐘仍沒上岸，這時岸上其他工作人員去拉陳男的安全繩，發現也沒動靜，急忙通報消防單位到場救援。

台中港消防分隊獲報派遣潛水搜救員到場，但因時值漲潮、海水湍急，搜救人員遲遲無法下水搜救，空勤總隊派出直升機協尋也苦無所獲，最後搜救人員以水底攝影機勘查，發現李男貼在管壁上，陳男則不見蹤影，立刻找電焊工到場焊接救援鐵籠，再將鐵籠裝上止水塊，藉以運送2名潛水人員下水救援，約半小時後將李男運上岸，但李男頭部有明顯外傷，已明顯死亡。

台電出水口負責冷卻水排入台灣海峽，由10多個涵管構成，每個涵管長約2公里，管徑大小約3米，長期由該承包廠商配合水下施工。台中火力發電廠汽機組經理張穎潮表示，陳男疑被水流捲入涵管，但抽光管內水量須2天時間，且得先將10多塊止水塊重新吊回水下擋水，救難人員今將持續救援。