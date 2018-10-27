詐團幕後金主重判12年

2018-10-27

〔記者楊政郡、黃欣柏／綜合報導〕詐團金主注意了！台籍男子林世豪涉從2015年起在兩岸招兵買馬，赴菲律賓設立詐騙機房，專門詐騙中、港人民，詐得人民幣逾600萬元。警方循線搗破該集團，將林男等人遣送回台，台中地院昨將幹部、從犯等分別判處7月至4年徒刑，在幕後擔任金主的林男則重判12年；檢警正全力追緝另2名在逃金主。

幹部、從犯判處7月至4年

判決指出，林世豪涉出資設立詐騙機房，負責支付機房租金、設備費用及成員薪水，並指派許淳錫（綽號老仔）、粘銘育（綽號阿MIU）等多名成員前往菲律賓宿霧地區，先接受2週到1個月「職前訓練」，再正式上線進行電話詐騙，從2015年3月到同年9月，2個機房至少詐得人民幣604萬1950元。

該集團後又陸續成立其他機房，即使有的機房還沒架好就被查獲，有的僅運作數天就被搜索，但林嫌等人見有利可圖，仍持續設立新機房。法官認為，被告不思循正途賺取所需，其中林世豪更是罪大惡極，因此重判他12年徒刑。

由於詐騙集團惡行重大，法院重判集團主嫌已成趨勢，例如前年檢警查獲莊姓男子為首的詐騙集團，在印尼雅加達詐騙獲利逾3000萬元，一審判莊男3年徒刑，今年3月二審法官一舉加重，將莊男判刑10年。