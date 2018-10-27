地攤妹成女刑警 智破公園賭場

2018-10-27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局甜姐兒偵查佐林盺彤，從警前曾擺過地攤、當過店員，因嚮往警察辦案而投考警察特考錄取，上個月又順利通過偵查佐考試，升格為刑警。本月25日她與同事巡邏時發覺一群人形跡可疑，由她開啟手機錄影「貼近蒐證」，眾人看到她不以為意，結果一舉破獲象棋「肉龜」賭場，優異的表現與外型一樣亮眼。

看警匪片 嚮往警察辦案

28歲林盺彤從警4年多，大學讀的是運動休憩管理系，畢業後當過地攤小妹，後來因愛看港劇警匪片，嚮往警察辦案，決定重拾書本報考警察，結訓後分發到板橋派出所服務。近2年多來，林盺彤都在分局偵查隊支援，一有空就努力跟資深同事、小隊長請益，如今不論是佈線、蒐證或聲請搜索票，都能一手包辦，還曾助破販毒集團，也曾假扮大學生釣出通緝犯，表現令資深刑警讚許。

林盺彤說，除了她以外，2個弟弟今年也分別通過警察特考，目前都在警專受訓，刑警工作雖忙累、壓力大，但她很享受辦案的過程，尤其是把壞人繩之以法、還給被害人公道時，會得到很大的成就感，總能讓她瞬間把工作的忙累拋到腦後。

25日上午11時，林盺彤與同事執行選舉維安巡邏，回程經過板橋第二運動場時，發現樹下隱蔽處人聲鼎沸，認為狀況不尋常，她打開手機錄影功能，不疾不徐地靠近這群人，確認是一個移動式象棋賭博據點，還有賭客直接把剛贏來的賭資拿在手上。

一旁把風男子見林盺彤年輕稚嫩，以為是小女生好奇過來瞧瞧，懶散地不理她，也未示警。林盺彤把眾人賭博行徑全部拍下，見「鐵證如山」時機成熟，呼叫小隊長許降龍等人前來收網盤查，扣得賭資8萬5200元、賭具象棋、骰子等證物，將涉賭7人帶回究辦。