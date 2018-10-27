乾兒子的母兄失蹤燒炭亡 曹西平轟警協尋踢皮球

2018-10-27

「熱心找就不會死人」

〔記者王秀亭、蕭方綺、黃欣柏／綜合報導〕藝人曹西平乾兒子Jeremy的55歲母親，本月13日離家未歸，25日下午被發現與Jeremy的哥哥一同陳屍台東知本一家飯店內，疑燒炭雙亡。Jeremy昨天到台東確認死者身分時難過表示，父親在15、16日都曾報案請求協尋，卻未獲警方重視，「等了10天警方終於找到人，卻一切都來不及了」；曹西平昨也在臉書發文怒轟警方：「當初如果認真找、熱心找，就不會死人了」、「兩條人命是開玩笑嗎？」

臉書發文 報案一波三折

曹西平發文表示，死者家屬早在15日就曾向新北市林口警方報案，卻得不到警方積極處理，報案過程一波三折，警方互踢皮球，最終造成遺憾。曹西平說，Jeremy的哥哥是不定時炸彈，過去曾對家人使用暴力，還曾威脅要殺Jeremy的女友，家人為此申請保護令，若警方當時積極找人，或許現在人還活著。

台東警方於25日下午獲報，一對男女22日入住飯店後就沒外出，警方到場破門發現2人陳屍浴室，現場有一封遺書，為女性筆跡，內容表達對丈夫、小孩及母親深愛之意，未說明尋死原因；確切死因有待進一步釐清。

疑哥哥家暴母親控制行動

Jeremy趕到台東，確認死者是55歲母親及哥哥吳男，他接受媒體採訪時批警方未重視家屬報案，一下要父親到分局，一下又說要到派出所，也提到哥哥長期有家暴紀錄，媽媽這次離家都不接電話，僅用LINE打字聯繫，但打字方式跟以往不同，讓他懷疑可能是被哥哥控制行動。

Jeremy說，媽媽13日曾傳訊給爸爸，告知要與朋友到嘉義玩，15日又回訊稱在台中的月子中心工作賺錢，但她領有中度殘障手冊，根本不可能上班，後來父親多次嘗試打電話與她聯繫，都無法接通，僅偶爾回傳「請放心」、「老公我很愛你」等訊息，當時人在日本的他發現這不是媽媽平時口吻，建議爸爸報警，想不到爸爸連續兩天向警求助，警方都以媽媽有傳訊息為由推掉，等了10天後警方通知找到人，卻一切已來不及。

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