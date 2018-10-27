貨車衝出國道墜大排 8小時才發現2死

2018-10-27

物流車 駕駛與助手同亡

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕從事物流業的彭姓男子前晚駕駛大貨車，搭載李姓助手要到新竹和桃園卸貨，未料行經國道一號民雄戰備跑道，車子不明原因衝出路面，墜落落差約9公尺，相當於3層樓高的民雄大排內，8個多小時後被發現，兩人已無生命跡象，送醫不治，事故現場沒煞車痕跡，水泥矮護欄也無撞痕，為何衝出國道有待調查。

怪! 沒煞車痕 護欄無撞痕

嘉義縣民雄鄉陳姓男子昨晨6點多，到民雄大排的國道段查看抽水馬達時，赫見大排水溝內有輛貨車，警、消獲報趕來，見貨車墜落處距國道路面9公尺，離平面道路也有4、5公尺，救援難度高，消防員用梯子下到墜落處，確認有兩人受困，但車頭墜落時撞擊擋土牆，被強力擠壓變形，費一番功夫才救出48歲彭姓駕駛，與副駕駛座的56歲李男，2人已無呼吸心跳，送醫不治。

查抽水馬達 驚見有撞況

陳姓男子說，前晚10點左右，鄰近畜牧場業者聽到轟隆巨響，場內兩隻狗猛吠不已，但出來查看及沿產業道路找了一下，未發覺異狀才回去。

撞上擋土牆 車頭慘夾扁

國道警第四警察隊斗南分隊長薛金河表示，初判事故原因為車輛失控翻落，不過事故路段地面沒有煞車痕跡，路旁水泥矮護欄與附掛的管線也無撞擊痕，前方路燈桿未被波及，墜落原因還要釐清。距事故現場幾百公尺的監視系統有拍到貨車經過，研判貨車是在25日晚上9點47分墜落。

住台南市的彭男已離婚，大貨車設籍高雄，是私人靠行貨車，負責物流作業，一般都是凌晨發車，25日晚上提早出發，未料發生意外。

彭的胞兄說，已多年未與弟弟聯繫，不清楚其近況。