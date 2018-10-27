誰來捕蜂抓蛇？不同縣市 做法不同

2018-10-27

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕消防署統計，現今捕蜂抓蛇業務只有新竹市、澎湖縣由消防執行，基隆還在協調中，至於新北市、台中市、苗栗、新竹縣等已由農政單位主政；桃園、台北、高雄及嘉義市是由農政委託義消執行，台南市與南投、宜蘭縣則是蜂、蛇分開處理，此外，花蓮、台東、屏東與嘉義4縣是不同區域交不同單位負責。

消防人員說，夏季捕蜂抓蛇業務量，遠超過一般救護案件量，如果動保單位僅因一句人力不足或地處偏遠，把自己接手的業務推回給消防，長期下來又會變成消防員「不可承受之重」的壓力與負擔。