說好的不再捕蛇蜂呢？新北消防員怨被當「細漢」

2018-10-27

年初業務已交還動保處

〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕新北市消防局今年初正式將捕蜂抓蛇業務交還動物保護防疫處，但近來瑞芳區一名民眾打電話到119說「家裡跑來一條蛇」請求協助，消防局轉報動保處，動保人員卻要消防局自行處理，還要民眾「繼續打119報案」，硬是不接這項業務，最後消防分隊無奈派員前往，抵達時蛇已消失，消防員無奈大嘆：「被當細漢！」

動保處仍要消防局處理

本月22日凌晨，瑞芳民眾電請119幫忙抓蛇，因是項業務已移交動保處，新北市消防局勤務中心遂轉知動保處林姓人員，未料林員稱「瑞芳距離較遠」、「等人到時蛇應該已經跑掉」等理由，踢回給消防局處理，消防局基於業務移交後已無捕蛇工具，予以婉拒。

打火弟兄嘆不合理

沒想到消防局後來仍接到民眾報案電話，才知道是動保處要打電話過去的民眾「你還是要找119」，最後消防局考量為民服務，無奈請瑞芳分隊向附近單位商借器材後前往。基層消防員感嘆，業務已移交動保處，因應今年7、8月山區蛇、蜂出沒頻繁，東北角及北海岸消防分隊都已跨刀協助處理，如今10月已逾支援時段，動保人員仍要消防隊處理，很不合理。

動保處：偏遠才請求協助

新北市動保處長陳淵泉說，應由動保處處理捕蛇，但北海岸或東北角偏遠，才協商消防人員協助，若遇兩邊人力都不能出勤時，民眾應靜觀其變或委託附近抓蛇老手出馬，不要自己冒險。