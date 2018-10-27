撿破電扇回收挨告 貧婦遭索賠「半月薪」

2018-10-27

放騎樓 以為沒人要

〔記者王捷／台南報導〕台南市67歲蘇姓回收婦人日前行經一處騎樓，見一只紙箱內有一個桌上型小電扇已老舊，就拿去回收，結果挨告竊盜，警方找到蘇婦，她哭稱以為電扇是沒人要的，員警查詢該款電扇若是新品價值約500元，認為蘇婦不是故意的、很可憐，居中詢問能否和解，報案女子開口要3000元，蘇婦頻頻鞠躬道歉，表示自己拿不出這麼多，對方隨後改口「那就2000元」達成和解；因竊盜是公訴罪仍得移送法辦，警方同情地說：「案件和解了，希望她能獲得輕判！」

警促成和解 幫出2千

員警認為蘇婦是從事回收的弱勢民眾，「2000元對她也是一筆不小的數字」，於是私下塞2000元給蘇婦，提醒她日後從事回收，要更謹慎小心。警方說，蘇婦與丈夫同住，平日騎一輛舊機車撿回收物，載到回收站換錢，她說自己每個月從事回收的收入約4000元。

每天外出回收 月入4千

警方調查，蘇婦上月底行經一處透天厝騎樓前，發現一只紙箱內裝有桌上型小電扇，紙箱內還有梳子、衛生紙等零星物品，因見電扇已舊，以為是回收垃圾，遂將紙箱撿走，要載去回收時，剛好一起撿回收的朋友說家裡缺電扇，她便將電扇轉給友人。不過友人後來跟她說電扇不能用，已拿去回收了。

未料紙箱是一名搬家女子所有，她事後向警方報案表示，當天準備搬家，發現紙箱和電扇等物不見了。警方循線於前天找到蘇婦，一併通知報案人，報案女子要蘇婦歸還電扇，蘇婦聯繫後說，友人已拿去回收。

涉公訴罪 警盼婦輕判

警方居中力促和解，報案人表示電扇並沒有壞，要求3000元和解金，蘇婦說她一個月單是生活費就要2000元，加上其他開銷，實在拿不出這筆錢，對方因此調降為2000元，達成和解。

據了解，蘇婦的丈夫無收入，他們有一名兒子在外地工作，兒子會給他們生活費，惟經濟能力有限，給的不多，因此她每天撿回收物貼補。

律師洪銘憲指出，誤撿回收物品的狀況很多，檢察官若認為蘇婦侵害法益輕微，且已和解獲被害人原諒，可依職權做出不起訴處分。