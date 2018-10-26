抄查網路簽賭 判賭客無罪 檢警傻眼

2018-10-26

〔記者黃建華／高雄報導〕現今檢警全力抄查網路簽賭，同時要遏止地下選舉賭盤影響選情，但被查獲的網路簽賭案，雖經營網賭的業者涉嫌賭博罪沒有問題，不過一併被查獲到案的賭客，近來頻遭法院認定「網際網路非公共場所」，以賭客不符合公然賭博罪而判處無罪。對此，高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝認為，法官的特殊見解違反最高法院判例，檢方已對類似無罪判決提起上訴。

高雄地院最近接連將雄檢聲請簡易判決的兩起「九州娛樂城」等賭客網路簽賭案，認定賭客是在家以手機或電腦上網下注，並非在公眾出入場所、第三人得共見共聞的處所聚賭，判處無罪。由於法界私底下普遍有個共識，就是同一法院對同類型案件的判決，不能出現太大歧異，網路簽賭接連獲判無罪，引發外界非議，形同網路簽賭被法院認證「除罪化」。

當初立法未預見科技發展

雄院法官見解認為，賭博罪是以在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物為成立要件，私人家宅非公共場所，簽注內容或活動不具公開性。另有法界人士認為，隨著科技發展，衍生出許多新型態賭博科技，當初立法時未預見，致讓賭客有鑽漏洞空間。

警：判決違反經驗法則

一名高階警官認為，現在已是網際網路時代，如果網際網路上的簽賭行為還被認定不算公然處所而免責，這樣的判決違反經驗法則，尤其簽賭有真實金錢的輸贏，怎不算是賭博？無罪認定，對辛苦執法掃蕩網路簽賭的檢警而言，真的很傻眼。