飛行傘高級玩家 南投墜地不治

2018-10-26

〔記者佟振國／南投報導〕來自新北市的47歲林姓飛行傘玩家，昨天到南投縣埔里鎮飛行時發生飛行傘墜落意外，他疑因頭部著地受重創，送醫不治。林男接觸飛行傘運動4年，具有高級飛行員證照，上週又獲得難度更高的雙人傘證照，飛行技術純熟，意外發生原因正由警方調查釐清。

劉姓飛行傘教練表示，樹林、建築等障礙物，以及氣流、風向等是影響飛行安全的2大要素，前年埔里鎮虎頭山也發生飛行傘從高空墜落，當時有人目擊因氣流不穩定，出現單邊「夾翼」情形，飛行傘旋即高速旋轉下墜，致飛行員喪命。至於林男，他經常來埔里飛行，對周遭環境不陌生，但氣流、風向是看不到的，不幸遇到了只能憑經驗克服排除，這次意外因沒有目擊者，無法肯定是什麼原因造成。

無目擊者 釀禍原因待釐清

南投縣飛行運動協會理事長陳洋政曾表示，虎頭山1年可飛的天數達300天，深受國內外玩家喜愛，但氣流、風向變化仍得考驗玩家技巧和應變能力。

警方調查，林男昨天下午與妻子及數名同好到埔里，起飛點是台中市飛行傘協會承租的飛行場，林的單人傘起飛及空中盤旋都正常，卻在下午1時30分被發現墜在虎頭山下中心路旁供飛行傘降落的一處農地後方草叢，留在起飛點的林妻得知後焦急趕到，陪伴丈夫送醫，可惜仍不治。