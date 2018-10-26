消防員推狗 挨批「打狗英雄」

2018-10-26

〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕任職新北市消防局社后分隊的蕭姓隊員長期教導愛犬BOBO上廁所，但牠仍跑到分隊跑步機「上廁所」，蕭氣憤地對狗罵髒話，並動手把狗推離跑步機，幸未受傷。過程被人拍下PO網後，網友批他「打火英雄？打狗英雄？」還有網友肉搜出蕭員臉書，下載他的照片，在圖像旁加註「我打狗」。

BOBO在跑步機上廁所 一時氣憤

蕭員表示非常後悔，因求好心切，一時心急才動手推狗，對於自己遭到抨擊「虛心接受」，一定會好好照顧BOBO。新北市消防局第六大隊指出，蕭飼養的柴犬多次在分隊便溺，造成他情緒失控而有不當行為，大隊將在調查後給予懲處，是否虐狗也移請動保處調查。新北市動保處長陳淵泉說，檢視BOBO無明顯傷勢，與主人互動良好，蕭員已表達非常後悔。

曾愛心收養殘障犬 花20萬救治

蕭的同僚說，其實蕭員很有愛心，多年前曾收養殘障臘腸犬，花了快20萬元救治，臘腸犬過世後，才再飼養BOBO；因蕭的妻子懷孕，在家需要休息，因而蕭員偶會把BOBO帶到分隊，未料BOBO老是到跑步機上大便，教都教不會。

同僚說，當天BOBO又闖禍，遭蕭訓斥時又尿了出來，蕭擔心狗尿弄壞器材，以致情緒失控出口成髒，並動手將狗推飛約1公尺，沒有影片拍攝中那麼大力，是拍攝者晃動到鏡頭才感覺很嚴重，狗兒也未受傷，但有嚇到。