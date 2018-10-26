偷情友人妻被毆 智力退化如小孩

2018-10-26

拒在神前發誓遭痛毆 丟包醫院

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子前年發現陳姓好友竟跟他老婆偷情，要求陳到新北市土城天靈靈三太子廟，向神明發誓分手，被拒絕後，他夥同2名好友狂毆，導致陳男全身多處骨折，還產生腦創傷認知功能受損、輕度失智等；新北地院依傷害致人重傷罪，判王3年6月徒刑，王的2名好友被依傷害罪判刑2月及3月。

檢警調查，2016年1月27日王男發現好友陳男與老婆偷情，把陳男帶到天靈靈三太子廟，要他在神明前發誓分手、斷絕往來，到了廟門口，陳拒絕發誓，王男即拳腳相向，甚至拿鐵棒痛毆，再把陳載往土城1家醫院門口丟包。

由於醫院已休息，陳男只好自行返家，因傷重倒臥樓梯間，室友發現將他送醫。陳男經治療後仍有腦創傷認知功能缺損，神經心理評估結果為輕度失智，時有怪異舉動，如大叫、拿玩具丟人等，行為已退化至類似小孩。

腦受創傷認知功能缺損

王男辯稱，陳男原本說好到廟宇發誓，卻出爾反爾不敢發誓，一時氣憤才打陳男手腳，沒打頭，腦部認知功能缺損與他無關。合議庭依醫院鑑定判斷，陳男腦部傷勢可能是他被打後，腿部不穩跌摔、倒地造成，也可能是骨折併發症，兩者都與王男施暴行為有關。

致人重傷 判3年6月徒刑

合議庭斥責王男，僅因對方不願配合發誓，就暴力相向，此與當場「抓姦在床」一時衝動下手不同，且王男至今還認為「陳男影響我家庭所造成的傷害，不會比他所受的傷還要輕」，認定無減刑空間；可上訴。