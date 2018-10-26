專案、公文、績效 老刑警嘆越做越「細漢」

2018-10-26

〔記者王冠仁／台北報導〕早年監視器布建不全，老刑警遇上重大刑案，非得仰賴平時累積的人脈來取得線索。資深刑警指出，2010年「翁奇楠事件」發生後，警界祭出「警察人員與特定對象接觸交往規定」來維持風紀，刑警難以再培養特殊人脈，此外「通訊保障及監察法」修法提高監聽及調閱通聯紀錄門檻，也讓警方辦案綁手綁腳，再加上專案、公文、績效等壓力，終而導致刑警士氣低落，求去者眾。

該名刑警指出，「通訊保障及監察法」歷經2次大修，首次將檢察官核發監聽票權限轉給法官後，警方每月平均聲請獲准數剩下不到一半，再次修法又調高警方調閱通聯與使用者資料的門檻，致耗費更多人力與時間，讓警方易錯失辦案先機。

2010年5月，台中角頭翁奇楠遭人槍殺，因當時有4名官警在場，「黑白兩道密會」引起社會譁然，警政署事後祭出「警察人員與特定對象接觸交往規定」，規定刑警與特定人士接觸得先報備獲准，甚至在外「不期而遇」也要寫報告，此後許多老刑警不願再與幫派接觸。

若無解 難留偵查人才

該名刑警說，上述因素讓警方辦案痛失左右手，但上頭要求的各項績效沒減少，尤其近來有些專案，必須要檢方聲押犯嫌才算分，也讓刑警得對檢察官鞠躬哈腰，「越做越細漢」，再加上每天有許多公文得處理，逾期還會被懲處，刑警們備感無力。

刑警說，現在當刑警唯一的誘因，只剩下請調回鄉的時間通常比派出所員警快上幾年，「北漂員警」都是為此咬牙苦撐。