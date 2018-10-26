2018-10-26

記者姚岳宏／特稿

警政署派補警專刑事科畢業生「直接下偵查隊」，盼一解長久以來的刑警荒，立意良善，不過第一線的分局長官得花更多心思在他們身上，除要求工作表現，還要注意操守及生活習慣，不能任由走偏，以免重蹈覆轍。

這些偵查隊新血輪，都是20歲左右的嫩警，涉世未深又血氣方剛，一下子跳入最複雜的偵查領域，面對的不是窮凶惡極歹徒，就是油嘴滑舌的詐欺、通緝犯，加上又有酒色財氣誘惑，須有堅強信念才能不迷失。

8、90年代警紀不佳，黃、賭、電玩盛行，警界高層認為刑警圈與地方八大行業掛勾甚深，曾想利用剛畢業的年輕刑警一改風氣，當年直接將警專10期、11期刑事科畢業生分發到第一線當刑警，但不少分局刑事組學長認為年輕人不可靠，任其自生自滅，另有部分學長則帶著新人到處吃喝，淪為招呼應酬的小弟。部分年輕刑警抵不住誘惑，沾染酗酒等惡習者大有人在，結果不到2年，這批年輕刑警陣亡大半，於是試辦兩期後喊停；台北警界風氣直到爆發周人蔘電玩弊案及陳水扁任市長的鐵腕掃黃，才有改善。

現在警界風氣比過去好太多了，但年輕準刑警仍有諸多挑戰，其中最重要的是他們沒穿過制服，沒在派出所及街頭歷練過，也許一些基本應對進退或與民接觸的正確觀念都不夠，遑論遇上奸猾之徒。如今既然大批嫩警進入偵查系統，這些年輕刑警更要謙虛學習，不忘初衷，自許「當好刑警前，先學會當一名好警察」。