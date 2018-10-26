嫩生派刑警擠走老鳥 基層憂衝擊辦案效能

2018-10-26

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕30年前警察專科學校曾設「刑事偵查科」，讓學生一畢業就撥補刑事單位，後來警方發現這些「新鮮人」缺乏實務經驗，反而影響偵辦能量，因而停辦；近年為了解決「刑警荒」，警政署2年前在警專重設「刑事警察科」，現今這批畢業生陸續分發到全台各偵查隊，擠掉原先由派出所借調偵查隊支援的老手，以致有員警憂心會不會走回過去失敗的老路，影響整體辦案效能。

專業分發 解決刑警荒

據了解，「事多功獎少」的刑警，被很多人視為畏途，人力始終難以補齊，過去各分局除多方鼓勵員警報考偵查佐，也會從派出所挑選一些對刑事工作有興趣的年輕員警到偵查隊支援，讓這些員警先熟悉刑警工作，等到升至「警佐二階」達到報考偵查佐的門檻，再正式去考「刑事牌」。

立意良善 但怕消化不良

近日，警專35期「刑事警察科」、「科技偵查科」的畢業生陸續以「專業分發」名義被分派到全台各偵查隊，這些畢業生雖同樣還沒考取「刑事牌」，不過因其畢業於相關科系，故直接撥補到偵查隊，不少原支援偵查隊的員警則歸建回警所；有支援員警直言，此舉有如「無照菜鳥」取代「無照老鳥」，恐影響偵辦能量。

一名小隊長指出，偵查隊久久來一名新人，對整體隊務影響不大，也有利於經驗傳承，但一次撥補大量新人，抽走有經驗的支援警力，對辦案默契、速度、熟稔度等確實會有影響。

有經驗者難得 建議留用

有刑事幹部表示，高層補足人力立意良善，但有意願支援偵查隊的員警得來不易，建議應先調查現有支援員警的報考意願，扣除有意願「考牌」者，再撥補畢業生，如此既能解決「刑警荒」，也不會出現不利偵查的負面效應，一舉兩得。

警政署對此表示，基層員警要升至「警佐二階」才能報考偵查佐，最快至少要服務2年，目前畢業生是先以支援性質到偵查隊服務，是否堪用須由單位主管考核，若不合格一樣得穿制服去派出所，而原支援的員警是否留任，同樣由單位主管決定。