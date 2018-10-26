好友登門自殺 怕家變凶宅 撂人棄屍

2018-10-26

海邊公廁偽裝第一現場

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子因失戀和被人控告，心情低落，跑到好友家裡吸毒，沒想到吸毒後直接在友人家客廳自殺，友人發現遺體時想到「我家變成了凶宅」，勢必造成房價暴跌及家人驚嚇，連夜找來2名友人聯手「抬屍」出屋，並趁夜把屍體棄置海邊公廁，還故佈疑陣成「人是在公廁內自殺」假象，但原本打的如意算盤仍出包，家裡依然成為凶宅，自己和幫他忙的2名友人也全部吃上官司。

全案是被打掃公廁的清潔婦發現，報警後，檢警與法醫到場勘查，認定陳屍處並非第一現場，隨即調取周邊監視器查到載屍車輛，揪出3人棄屍犯行，新竹地院依「共同遺棄屍體罪」判處鄭男徒刑10月，他的2名友人各9月、8月。

檢警調監視器揪出3人

判決指出，陳男因焦慮狀態導致憂鬱症與睡眠障礙，加上與女友分手後，又遭老闆報警指控他侵占公司現金16萬元，以致情緒低落，2016年2月7日前往鄭姓好友位於竹北市的住處借宿，卻在好友的一樓客廳沙發上，先服用大量安非他命，再自殺身亡。

鄭男返家發覺陳男陳屍自家，唯恐因凶宅造成房價暴跌，以及同住親屬的恐慌，找來郭姓與劉姓友人幫他棄屍，3人將屍體抬上車，開到新月沙灘公廁旁，將屍體抬進公廁，由內反鎖後再攀爬出來，營造死者在裡面自殺的假象。

遺棄屍體 3人全判刑

法官認為，鄭男僅因擔心凶宅房價暴跌及家人恐慌，就夥眾將陳男的屍體載往公廁棄置，無視對屍體應有的敬重，依此判刑。