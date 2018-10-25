「我殺了女友！」疑姊弟戀鬧翻掐死她

2018-10-25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高市苓雅區昨發生1對疑似姊弟戀情侶情殺命案！28歲洪姓男子不滿對方要分手，竟失手掐死女子，伴屍近1天才打110自首稱「我殺了女友！」死者母親等家屬認屍後痛不欲生，堅稱2人為同事，沒有交往，要求洪嫌須付出代價。

女方家屬稱兩人只是同事

苓雅警分局表示，23日晚間7點33分獲報，河南路某公寓2樓疑似發生男女感情糾紛，報案人稱殺了女朋友，員警到場由洪男開門，進入屋內發現曾姓女子（36歲）仰臥床上已氣絕，洪嫌供稱前一晚勒斃對方並伴屍。

警方說，洪嫌為機械工程公司外包契約工，死者為同公司文書，2人認識3個多月，22日晚上6點許，曾女騎車帶便當到洪嫌住處，入屋後洪嫌將機車牽入屋內，當晚11點許發生命案。

洪嫌向警方供稱，女同事想分手，2人談判不和，憤而出手勒住對方脖子並摀嘴，未料，就此沒氣息，事發後心慌徹夜未眠，不知如何處理遺體，在客廳坐到白天出門買菸，幾乎抽完整包菸，鼓起勇氣打110自首稱「我殺了女友」，並報出案發地址。

案發地點是3樓的老舊透天厝，為洪嫌父母購買供子女居住，暫由洪嫌獨居，洪嫌父母說，偶爾探望兒子，曾女生前數度來訪﹔鄰居則不了解洪家生活狀況。

由於死者手機留有詢問晚餐吃什麼等訊息，其餘訊息被刪除，檢警查扣手機並將還原內容查驗，全案依殺人罪嫌送辦，檢方向法院聲押洪姓男子獲准。