百億總裁氣切 手寫不孝阻兒爭產

2018-10-25

〔記者錢利忠／台北報導〕曾因白色恐怖入獄7年的青上化工集團總裁陳怡全，去年接受氣切手術後無法言語，其子陳生貴向法院聲請監護宣告，但陳怡全委任謝姓律師代打官司，反對讓兒子當監護人，甚至情緒激動地用手指兒子，寫下「不孝」2字；陳生貴質疑律師偽造他父親的委任狀，控告詐欺及偽造文書，但台北地檢署認定委任狀非偽造，將謝姓律師不起訴。

兒聲請當父監護人

出生於台南大戶人家的陳怡全，19歲時與同學之間書信往來而入獄7年；他49歲時創辦台灣青上化工，2015年間，青上化工在中國已有10多家工廠，年營收超過100億元。

2017年6月17日，陳怡全因病送醫，同年9月出院，但他因接受氣切手術及插胃管，無法說話。

陳生貴認為父親臥病在床、行動不便，無法說話發聲，亦無法表達意見，向台北地院聲請監護宣告，聲請當父親的監護人。但去年11月27日，陳怡全在北院開庭訊問前，簽聲明書表示：「本人陳怡全嚴正聲明本人之意識清楚，僅因氣切無法發聲，但仍然能夠以書寫方式表達本人之意識，不同意將本人送精神鑑定」等語。

父仍可應訊打兒臉

法官為釐清陳怡全的意識狀況，委請台北長庚醫院醫師何彥澄陪同，前往陳的住處進行鑑定，當時陳怡全坐在椅子上接受訊問；據北院判決，陳怡全回答法官詢問時，曾情緒激動並不斷以手指向兒子陳生貴，試圖用力發出「不孝」的聲音，之後還寫下「不孝」2字。

法官追問何以指稱兒子不孝？陳怡全又在紙上寫下「獨占錢、做經理不做正務」、「現金拿光」等文字；北院因此認定陳怡全的意識清楚，駁回其子所提監護宣告聲請。