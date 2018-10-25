悚！換加油機噴惡火 包商瞬成火球人

2018-10-25

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區中油加盟店「華城加油站」，昨下午進行加油機更換工程時，疑因舊款加油機於拆卸時漏油，拖移產生火花點燃地面柴油，火勢瞬間引爆，施工包商首當其衝，其中1名44歲袁姓包商全身著火，先是在地上翻滾，後站起來想甩掉身上火苗，場面怵目驚心，另還有4人也受傷，詳細起火原因仍待調查。

疑殘油漏出 拖移產生火花點燃

其中同行未受傷的包商員工表示，昨早10時許進行柴油加油機汰舊換新工程，第一列泵島上兩台舊款柴油加油機需要更換，下午2時許，第一台全新加油機已安裝完畢，正要拆第二台舊款加油機時，就發生火警，火勢猛烈，接著就看到44歲袁姓同事全身著火倒地翻滾，最後由加油部員工將袁男身上的火撲滅。

據附近磁磚店的員工表示，看到大火及濃煙直竄天際，加油站屋頂的招牌都被燒到掉落地面，且1名中年男子全身著火在地上打滾，連褲子都被燒掉，不斷痛苦大叫，「很恐怖！」另當時有1台小貨車在已更換好的新加油機前加油，看到後方加油機起火，車斗上的18歲施姓少年立刻從2公尺高跳車逃跑，也因此扭傷腳踝。

總計5傷 火球人全身9成燒燙傷

警消趕到現場後，有3名加油機更換包商燒傷，分別為56歲、44歲袁姓兄弟，哥哥左前臂5%1度燒燙傷；弟弟全身90%2、3度燒燙傷。55歲莊姓包商臉、上臂9%2度燒燙傷。27歲陳姓加油站員工手臂燒傷。4人送醫雖都意識清楚，但袁弟首當其衝全身著火，傷勢不樂觀。

包商負責人向警消供稱，一般更換加油機時，都會確定加油機內無存油，且將輸送汽、柴油的地下管線關閉，另更換的泵島電源也會切斷。

依照加油站的監視影像，不排除是堆高機將舊加油機扛起時，機體傾斜導致機內殘餘的柴油漏出，滴在地面上，其他包商工人在拖移加油機時，產生火花，點燃地面的油漬才造成火警，並表示電線走火的機率較低。