「直播主很辛苦」 企業部長侵吞3千萬「斗內」

2018-10-25

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣瑞環公司翁姓前管理部長，因沉迷於直播網站，為了打賞直播主，竟以螞蟻搬象方式侵吞公款3000多萬元，再把錢拿去「斗內」（出自英文Donate，贊助直播主之意），開心當起美女直播主的「乾爹」（指斗內大戶），直到公司發現異狀他才認罪；台北地檢署調查後，昨依詐欺及偽造有價證券等罪將翁起訴。

據了解，40多歲的翁男外表斯文、談吐有禮，擔任公司高層幹部且已婚的他，長期背著妻子「斗內」多名長相甜美、身材火辣的直播主，4年多來累計花了3000多萬元。檢方調查，翁男最常打賞綽號「咪咪」等2名直播主，每次打賞金額從數千元至數十萬元不等，而他用來打賞的錢全部來自公款，全案東窗事發後，檢方還在翁的直播網站帳戶內，查獲他準備拿來打賞的100多萬元。

翁男︰不曾和直播主約會碰面

庭訊時，翁男供稱是因覺得直播主「過得很辛苦」，才會侵吞公款拿去「斗內」，但即使成了打賞大戶，他卻從來沒跟任何1名直播主約會或碰面，對方也不知道他的真實身分；自認對不起公司及妻子的他，還當庭爆哭，指案件曝光後婚姻面臨危機，狀況「很不好」，還得想辦法將款項歸還給公司。

本案源於去年銀行業者通報台灣瑞環公司，指該公司的支票及提款單出現異常，支票指定匯入的帳戶居然全是翁男私人帳戶，該公司獲報展開清查，驚覺翁男於2013至2017年間，竟陸續利用職務之便，以溢領方式侵吞公款。

台灣瑞環公司是由日本溶劑精製再生業龍頭日本瑞環株式會社出資，成立於2000年12月，以液晶、半導體製造業為中心，同時專營廢溶劑回收再生設備販售等業務。