正妹柔情LINE搭訕 竟是機器人跟你談戀愛

2018-10-25

〔記者吳昇儒、王宣晴／綜合報導〕「正妹用LINE跟我聊天哩，呵呵！」新北市王姓男子收到陌生女子「柔柔」用LINE柔情柔語地跟他搭訕，一開始欣喜不已，之後柔柔宣稱在酒店上班，並貼心摺出紙愛心、寫上酒店地址邀王見面，王男起疑找人討教，才驚覺自己可能遇上剝皮酒店的叩客陷阱，恢復理智封鎖對方。

另外，基隆吳姓男子被邀請加入一個抽貼圖群組，群組內叫「姿姿」的女生突向他搭訕，此後不時傳訊噓寒問暖，讓吳男幾乎被戀愛的感覺給沖昏頭，直到某天姿姿提到自己在酒店上班，希望吳帶8000元來店裡找她，吳才發覺是酒店叩客招數。

剝皮酒店叩客招數

警方指出，酒店業者用LINE拉客，會打著抽獎、抽免費貼圖、免費看片等名義的群組，或者是約炮帳號，加入後隔一段時間，就會有放上美女大頭照的女子帳號傳訊搭訕，先吸引男性閒聊，找機會誘對方到酒店費。

警方說，這些美女帳號大都是利用機器人程式傳訊，傳遞內容包含上班時的生活瑣事或個人身家背景，搭配一些騙情金句，如「真的真的很希望你能夠陪我，帶我去散散心也好」等語，讓「純情男」赴店消費。

基隆市警局刑大偵四隊隊長黃柏銘表示，只要對方要求你帶錢到店消費，就可能是詐欺案件，建議民眾遇陌生女子傳訊示好，務必謹慎小心，避免受害。

熟知酒店生態的人士說，不少人被叩到剝皮酒店消費，結帳時才發現多了許多不知名消費細目，一晚上可能被扒好幾層皮，若一定要上酒店消費，最好有「熟門熟路」友人同行，或許較不易多花冤枉錢。

酒店經紀人小宏透露，酒店售酒價格雖比外面高，但通常還有價目可供參考，陪酒小姐的檯數計算方式、價格及桌面餐點費用等則很難估算，消費前要詢問清楚，否則易被剝皮。

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