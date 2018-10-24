猛男教練愛愛拍淫片 恐嚇她跟朋友也來1發

2018-10-24

〔記者姚岳宏、黃欣柏／台北報導〕曾擔任HBL（高中籃球聯賽）籃球隊助教的31歲健身房教練湯程家，與女網友小茹（化名）發生關係，並用手機拍下性愛影片；事後小茹要求刪除影片，不願再跟他見面，湯男竟以「跟我朋友，再來一次就好」約她出來，要脅不從就散布性愛影片，小茹因害怕而報警。警方昨逮捕湯男，在筆電搜出性愛影片，依恐嚇、妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦。

搜出性愛影片 湯男送辦

警方調查，湯男在網路認識擔任診所助理的小茹，兩人8月首次相約見面，湯男就到小茹租屋處續攤並發生關係，過程中，湯男以手機拍攝性愛影片，承諾事後會刪除，湯男還當著小茹面前刪除影片。

以雲端留有影片威脅

之後湯男又約小茹見面，小茹覺得對方行為怪異，不願再碰面，湯男卻以「雲端還留有影片」要脅小茹，還說只要跟他朋友「再來一次就好」；小茹報警後約湯男出來見面，並假意說自己會帶幾個女性朋友，「可以多P」，湯男擔心有詐而不出面。

女報警 假意約他多P

警方於是持拘票前往北市通化街湯男住處逮人，在他筆電裡找到小茹的不雅影片，湯男承認尚未刪除，並稱拍攝時對方知情，當初也應要求刪除影片，沒想到手機早已上傳雲端，後來在雲端發現影片，才以此為藉口約她見面。

湯男說，只是要找小茹及友人一起「呼麻」，也獲對方同意，才積極要她出來，後來他也覺得不妥，不願再與小茹見面，並否認恐嚇意圖，雙方各說各話。

警提醒 交往勿拍私密影片

警方提醒，網路無遠弗屆，男女雙方為了自身名譽及安全，交往時千萬不要一時沖昏頭，同意拍攝私密影片，特別是雙方若僅是交往中，並沒有婚姻關係，就很難掌握對方日後是否會將影片拿給別人看，或透過網路散布；也要提防萬一雙方感情生變，對方是否拿影片做為要脅。為避免夜長夢多，拍攝前千萬要三思，以免後悔莫及。